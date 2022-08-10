В село Яраг-Казмаляр Магарамкентского района провели газ по программе социальной догазицфикации

В селе Яраг-Казмаляр Магарамкентского района подключен первый потребитель газа по государственной программе догазификации, информирует телеграм-канал АО «Газпром газораспределение Махачкала».

«Житель села Яраг-Казмаляр стал первым потребителем в Магарамкентском районе, которому бесплатно подключили газ до границ домашнего участка в рамках федеральной программы», – заявляет компания.

Также, как сообщают, 60 заявок жителей района приняты и добавлены в план-расписание реализации программы.

«Специалистам еще предстоит много работы: в селе проживает 3000 человек. Но самое тяжелое уже пройдено – техническая возможность для догазификации обеспечена, газопровод возведен», – уточняет пресс-служба.