«Житель села Яраг-Казмаляр стал первым потребителем в Магарамкентском районе, которому бесплатно подключили газ до границ домашнего участка в рамках федеральной программы», – заявляет компания.
Также, как сообщают, 60 заявок жителей района приняты и добавлены в план-расписание реализации программы.
«Специалистам еще предстоит много работы: в селе проживает 3000 человек. Но самое тяжелое уже пройдено – техническая возможность для догазификации обеспечена, газопровод возведен», – уточняет пресс-служба.