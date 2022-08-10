ЗАМАНА - Школьники из Дагестана приглашаются к участию в образовательной смене «Альтаир. Лето: Наука. Литературное творчество. Спорт»

Школьники из Дагестана приглашаются к участию в образовательной смене «Альтаир. Лето: Наука. Литературное творчество. Спорт»

Автор
10 августа, 2022. Среда 15:15
|||
Школьники из Дагестана приглашаются к участию в образовательной смене «Альтаир. Лето: Наука. Литературное творчество. Спорт»

Летняя выездная профильная образовательная смена «Альтаир. Лето: Наука. Литературное творчество. Спорт» начнется 18 августа и завершится 30 августа этого года на площадке РЦО «Солнечный берег».

Школьники из Дагестана приглашаются к участию в образовательной смене «Альтаир. Лето: Наука. Литературное творчество. Спорт»
Общество

В смене могут принять участие победители и призеры муниципального и республиканского этапа ВсОШ 2021-2022 учебного года, участники майской профильной образовательной смены «Альтаир. Весна», участники летней (июль-август) профильной образовательной смены «Альтаир.Лето: ФизМат.Инженерные каникулы», ученики Республиканского центра по выявлению и развитию таланта обучающихся ДГУНХ.

Участие в смене, жилье и питание за счет организаторов смены - Минобрнауки республики и Регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодого поколения «Альтаир».

С требуемым списком документов, принадлежностей, а также графиком можно ознакомиться в приложении.

Прочитано 20 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top