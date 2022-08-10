В смене могут принять участие победители и призеры муниципального и республиканского этапа ВсОШ 2021-2022 учебного года, участники майской профильной образовательной смены «Альтаир. Весна», участники летней (июль-август) профильной образовательной смены «Альтаир.Лето: ФизМат.Инженерные каникулы», ученики Республиканского центра по выявлению и развитию таланта обучающихся ДГУНХ.
Участие в смене, жилье и питание за счет организаторов смены - Минобрнауки республики и Регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодого поколения «Альтаир».
С требуемым списком документов, принадлежностей, а также графиком можно ознакомиться в приложении.