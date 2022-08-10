Ответственность и культуру поведения водителей проверили на дагестанских автодорогах

Как информирует Центр организации дорожного движения, мероприятие проходило в рамках подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в 2021-2023 годах». В ходе мероприятий сотрудники центра провели профилактические беседы и вручили более 1000 агитационных материалов водителям машин с напоминанием о необходимости соблюдения ПДД. Стоит заметить, что такие мероприятия будут проходить периодически.