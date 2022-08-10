ЗАМАНА - Ответственность и культуру поведения водителей проверили на дагестанских автодорогах

Ответственность и культуру поведения водителей проверили на дагестанских автодорогах

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10 августа, 2022. Среда 13:52
riadagestan.ru|||
Ответственность и культуру поведения водителей проверили на дагестанских автодорогах

Накануне в Дагестане на автодорогах республиканского значения прошла информационно-пропагандистская кампания, направленная на повышение ответственности водителей.

Ответственность и культуру поведения водителей проверили на дагестанских автодорогах
Общество

Как информирует Центр организации дорожного движения, мероприятие проходило в рамках подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в 2021-2023 годах». В ходе мероприятий сотрудники центра провели профилактические беседы и вручили более 1000 агитационных материалов водителям машин с напоминанием о необходимости соблюдения ПДД. Стоит заметить, что такие мероприятия будут проходить периодически.

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