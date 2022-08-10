В Дагестане реализуется проект по капремонту детских садов

По инициативе «Единой России» в Дагестане реализуют проект по капитальному ремонту детсадов. Конкурсный отбор прошли 32 детских сада из 23 районов, информирует пресс-служба партии.

На осуществление капремонта дошкольных образовательных учреждений в рамках регионального проекта по капремонту детских садов в 2022 году направлено 300 млн рублей.

Инициатором этого проекта по типу «100 школ» стал Комитет Народного Собрания Дагестана по образованию и науке и фракция партии «Единая Россия» в парламенте.

Как заявил председатель комитета Народного Собрания Дагестана по образованию и науке и республиканский координатор партийного проекта «Новая школа» Елена Павлюченко, в Дагестане работает около 900 детских садов, треть из которых необходимо отремонтировать.