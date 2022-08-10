«Ростелеком» в Дагестане подключил избиркомы к безопасному интернету

Так, в рамках проекта 54 территориальные избирательные комиссии (ТИКи) в 10 городах и 42 районах, а также республиканская избирательная комиссия получили доступ к Интернету по защищенным каналам связи.

«Комплекс современных решений поможет сделать безопаснее сеть, защитить ее от потенциальных хакерских атак и взломов с целью помешать процессу осуществления выборов или получить доступ к конфиденциальной информации с данными граждан», – уточнил глава Минцифрового развития региона Юрий Гамзатов.

Проект реализовали по поручению Правительства России. Работы прошли в соответствии с нацпрограммой «Цифровая экономика».