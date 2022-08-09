ЗАМАНА - Дагестанец Альберт Муталибов спас человека, тонувшего в море

Дагестанец Альберт Муталибов спас человека, тонувшего в море

Автор
09 августа, 2022. Вторник 15:48
|||
Дагестанец Альберт Муталибов спас человека, тонувшего в море

Возглавляющий женскую сборную России по боксу дагестанец Альберт Муталибов спас тонувшего в Каспийском море человека, информирует заместитель начальника Федерации бокса РД Достали Гейбатов.

Дагестанец Альберт Муталибов спас человека, тонувшего в море
Общество

«Сегодня, в последний день учебно-тренировочного сбора женской национальной команды России в Каспийске, ее главный тренер, дагестанец Альберт Муталибов, без преувеличения, стал героем. Ценой своей жизни он спас из воды обессиленного пенсионера. Когда все спортсмены вышли из моря, Альберт заметил одного пожилого мужчину, которого занесло течением в каменистое место, откуда крайне сложно выплыть своими силами. Сначала Альберт пытался вытащить мужчину с помощью доски, но ничего не выходило. Тонущий так сильно обессилил, что не мог до нее добраться. Тогда наш герой бросился в воду, в этот опасный участок. Он смог спасти человека, который был весь в крови, царапинах, судорогах. Ушиб головы и такие же царапины получил и сам тренер», – заявляет источник.

Гейбатов призвал администрацию Федерации бокса России и власти отметить поступок Альберта Муталибова при спасении жизни человека.

Прочитано 37 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top