Дагестанец Альберт Муталибов спас человека, тонувшего в море

«Сегодня, в последний день учебно-тренировочного сбора женской национальной команды России в Каспийске, ее главный тренер, дагестанец Альберт Муталибов, без преувеличения, стал героем. Ценой своей жизни он спас из воды обессиленного пенсионера. Когда все спортсмены вышли из моря, Альберт заметил одного пожилого мужчину, которого занесло течением в каменистое место, откуда крайне сложно выплыть своими силами. Сначала Альберт пытался вытащить мужчину с помощью доски, но ничего не выходило. Тонущий так сильно обессилил, что не мог до нее добраться. Тогда наш герой бросился в воду, в этот опасный участок. Он смог спасти человека, который был весь в крови, царапинах, судорогах. Ушиб головы и такие же царапины получил и сам тренер», – заявляет источник.

Гейбатов призвал администрацию Федерации бокса России и власти отметить поступок Альберта Муталибова при спасении жизни человека.