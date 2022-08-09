«В конце весны этого года проект по созданию диспетчерского центра “Общение без барьеров” прошел конкурсный отбор соцпроектов, организованный министерством труда республики. На реализацию проекта ведомство направило субсидию на сумму 1 590,3 тысячи рублей.
Диспетчерские услуги будут оказывать операторы-переводчики русского жестового языка с использованием приемов голосовых сообщений, SMS-сообщений, сообщений по электронной почте, а также видеовызовов (Skype, WhatsApp, Viber)», – заявляет пресс-служба.