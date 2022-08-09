ЗАМАНА - В Дагестане начал работу диспетчерский центр «Общение без барьеров»

В Дагестане начал работу диспетчерский центр «Общение без барьеров»

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09 августа, 2022. Вторник 15:27
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В Дагестане начал работу диспетчерский центр «Общение без барьеров»

Диспетчерский центр «Общение без барьеров» Центра социальной реабилитации «Друг» начал работать в Махачкале, проинформировала пресс-служба ведомства. Открытие посетил глава Минтруда региона Абдурахман Махмудов.

В Дагестане начал работу диспетчерский центр «Общение без барьеров»
Общество

«В конце весны этого года проект по созданию диспетчерского центра “Общение без барьеров” прошел конкурсный отбор соцпроектов, организованный министерством труда республики. На реализацию проекта ведомство направило субсидию на сумму 1 590,3 тысячи рублей.

Диспетчерские услуги будут оказывать операторы-переводчики русского жестового языка с использованием приемов голосовых сообщений, SMS-сообщений, сообщений по электронной почте, а также видеовызовов (Skype, WhatsApp, Viber)», – заявляет пресс-служба.

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