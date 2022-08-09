Региональный проект «Содействие занятости» реализуют в Дагестане

По информации Минобрнауки РД, лицензии на осуществление деятельности в сфере дошкольного образования получены на 9 объектов дошкольного образования на 1700 мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет. Бюджет проекта составляет 1499,112 млн. рублей.

На строительство 38 садов для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет предусмотрено 1243,3514 млн. руб., на строительство 20 садов для детей в возрасте от 2 мес. до 3 лет– 230,7603 млн. руб., на повышение эффективности службы занятости –25,0 млн. руб. Кассовое исполнение на 1 августа 2022 года составляет 160,28 млн. руб. или 10,7 проц. от плана. В июле 2022 года заключен 1 контракт на строительство в 2022-2023 годах объекта дошкольного образования в селе В. Дженгутай Буйнакского района на общую сумму 99,824 млн. руб., из них сумма контракта на 2022 год составляет 47,5055 млн. рублей. В целях обеспечения реализации мероприятия по повышению эффективности службы занятости по оценке планируется заключение 3 договоров: на разработку проектно-сметной документации (ремонт помещения), дизайн-проекта и закупку оргтехники. На сегодняшний день определено помещение, соответствующее единым требованиям к организации деятельности органов службы занятости, для размещения центра занятости населения, который планируется модернизировать в 2022 году (ГКУ РД ЦЗН в муниципальном образовании «г. Махачкала»). В целях обеспечения заключения необходимых контрактов решается вопрос с определением права собственности на данное помещение (заключение запланировано на август 2022 года). По состоянию на 1 августа 2022 года, 130 специалистов управления в сфере образования на республиканском и местном уровне, специалистов и руководителей частных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих организацию и обеспечение реализации образовательных программ дошкольного образования, прошли курсы повышения квалификации и получили удостоверения о повышении квалификации. Также на 1 августа 2022 года создана 31 группа дошкольного образования в негосударственном секторе дошкольного образования.

Ответственным за реализацию мероприятий в рамках регионального проекта «Укрепление общественного здоровья» является Минздрав РД. По проекту в 2020-2021 гг. разработана и внедрена 21 муниципальная программа общественного здоровья. В 2022 году разработаны и утверждены 11 программ, в настоящее время проводится работа по их внедрению. Кроме того, в 2022 году продолжена работа по внедрению корпоративных программ, содержащих наилучшие практики по укреплению здоровья работников. Так, между Минздравом РД, Минобрнауки РД, Дагестанстатом и ООО «Киргу» подписаны соглашения о внедрении модельной корпоративной программы укрепления здоровья на рабочем месте. В 2022 году данные программы реализуются во всех медицинских организациях республики. В 2022 году внедрение муниципальных программ укрепления общественного здоровья предусмотрено в 11 муниципальных образованиях республики (с учетом дополнительно утвержденной программы): Акушинский, Ахтынский, Ботлихский, Буйнакский, Докузпаринский, Казбековский, Кизлярский и Хасавюртовский районы, города Махачкала, Дербент и Хасавюрт.

Исполнителем регионального проекта «Спорт – норма жизни» является министерство по физической культуре и спорту РД. В 2022 году планируется оказание государственной поддержки 10 организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд РФ. В 2022 году запланирован ввод в эксплуатацию ФОКа с универсальным игровым залом 36х18 в г. Дербенте. Бюджет регионального проекта составляет – 402,1562 млн. рублей.

Кассовое исполнение на 1 августа 2022 г. составило 63,157 млн. руб. или 15,7 проц. плана.