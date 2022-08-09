Дагестанские власти собираются создать турмаршруты по местам тренировок Хабиба Нурмагомедова

Туристические маршруты по местам, где жили и тренировались знаменитые бойцы, например, экс-обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов, собираются организовать в Дагестане, информирует ТАСС, ссылаясь на заместителя руководителя Минтуризма республики Анну Безрукову.

"Дагестан - это кузница олимпийцев в вольной борьбе. В этом направлении у нас существуют идеи о создании неких олимпийских маршрутов, то есть будут разрабатываться маршруты по местам рождения олимпийцев. Сейчас крайне популярны те места, где тренировался Хабиб Нурмагомедов, Абдулрашид Садулаев. <…> Маршруты на данный момент хаотично создаются сами, так как самостоятельные путешественники находят село, в котором появился на свет Хабиб Нурмагомедов, приезжают туда", — рассказала Безрукова.

Она добавила, что сейчас ведомство занимается поиском турагентства, которое бы организовывало поездки туристов по таким местам. Когда он будет определен, Минтуризма совместно с Минспорта организуют маршруты.