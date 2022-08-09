ЗАМАНА - В Дагестане отремонтировали более 3 км автодороги Новокули – Ножай-Юрт

В Дагестане отремонтировали более 3 км автодороги Новокули – Ножай-Юрт

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09 августа, 2022. Вторник 10:14
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В Дагестане отремонтировали более 3 км автодороги Новокули – Ножай-Юрт

В Новолакском районе завершился ремонт автодороги «Новокули – Ножай-Юрт» на участке км 6,4 – км 10, информирует пресс-служба Минтранспорта республики.

В Дагестане отремонтировали более 3 км автодороги Новокули – Ножай-Юрт
Общество

Дорога обеспечивает транспортные, социально-культурные и экономические связи сел Новолакского района с районным центром и опорной сетью дорог Дагестана, а так же с Ножай-Юртовским районом соседней Чечни. «В рамках ремонта эксперты усилили основание дорожного полотна, заменили асфальтобетонное покрытие, обновили пешеходные тротуары, искусственные сооружения, в том числе один мост и водопропускные трубы. Осуществлен весь комплекс мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения, в том числе размещены ограждения из бетонных блоков типа ОПТ, поставлены новые дорожные знаки, проведена горизонтальная разметка», – заявляет ведомство.

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