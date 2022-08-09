В Дагестане отремонтировали более 3 км автодороги Новокули – Ножай-Юрт

Дорога обеспечивает транспортные, социально-культурные и экономические связи сел Новолакского района с районным центром и опорной сетью дорог Дагестана, а так же с Ножай-Юртовским районом соседней Чечни. «В рамках ремонта эксперты усилили основание дорожного полотна, заменили асфальтобетонное покрытие, обновили пешеходные тротуары, искусственные сооружения, в том числе один мост и водопропускные трубы. Осуществлен весь комплекс мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения, в том числе размещены ограждения из бетонных блоков типа ОПТ, поставлены новые дорожные знаки, проведена горизонтальная разметка», – заявляет ведомство.