На участие в форуме «Каспий-2022» уже подано более 1000 заявок

Необходимо заметить, что регистрация проходит в АИС «Молодежь России» (https://myrosmol.ru/event/101879) до 25 августа. На форум уже принято более 1000 заявок от россиян и граждан стран ближнего зарубежья.

«Такое большое число желающих поучаствовать говорит об интересе у молодого поколения к форуму и о том, что из года в год «Каспий» увеличивает обороты. Не сомневаюсь, что «Каспий-2022» станет одним из самых атмосферных, интересных и запоминающихся мероприятий. Мы хотим сделать так, чтобы участники обрели новые знания и хороших друзей. Я сам участвовал в «Каспии» в 2012 году, и с тех пор поддерживаю связь с теми, с кем познакомился там», — поделился мыслями руководитель форума «Каспий-2022» Иса Рамазанов.