ЗАМАНА - На участие в форуме «Каспий-2022» уже подано более 1000 заявок

На участие в форуме «Каспий-2022» уже подано более 1000 заявок

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09 августа, 2022. Вторник 09:17
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На участие в форуме «Каспий-2022» уже подано более 1000 заявок

Министерство молодежи Дагестана продолжает принимать заявки на участие в Международном молодежном форуме «Каспий-2022».

На участие в форуме «Каспий-2022» уже подано более 1000 заявок
Общество

Необходимо заметить, что регистрация проходит в АИС «Молодежь России» (https://myrosmol.ru/event/101879) до 25 августа. На форум уже принято более 1000 заявок от россиян и граждан стран ближнего зарубежья.

«Такое большое число желающих поучаствовать говорит об интересе у молодого поколения к форуму и о том, что из года в год «Каспий» увеличивает обороты. Не сомневаюсь, что «Каспий-2022» станет одним из самых атмосферных, интересных и запоминающихся мероприятий. Мы хотим сделать так, чтобы участники обрели новые знания и хороших друзей. Я сам участвовал в «Каспии» в 2012 году, и с тех пор поддерживаю связь с теми, с кем познакомился там», — поделился мыслями руководитель форума «Каспий-2022» Иса Рамазанов.

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