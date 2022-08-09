Конкурс «Классная сказка» приглашает дагестанских детей к участию

Отборочный этап Всероссийского литературного конкурса «Классная сказка» начнется уже 1 сентября. На данном этапе командам нужно подготовить ролик до 1 минуты на тему любого литературного произведения из школьной программы или сценку из него. На основном этапе все команды получат своего наставника и пройдут 4 мастер-класса и 2 семинара. По итогам занятий классом создается завершенный текст литературной сказки, который и нужно отправить на конкурс. Подробности конкурса можно прочитать тут