Дагестанский художник раскрасил стену одного из домов в Великом Новгороде

В Новгородской области проходит всероссийский фестиваль уличного искусства «Страницы истории». В этот раз скучную серую стену одной из типовых многоэтажек областного центра украсила самая настоящая картина.

Отныне кирпичное здание №114 на улице Большой Санкт-Петербургской украшен муралом нежных природных оттенков. Эта работа принадлежит художнику из жаркого южного региона России. Дабы нарисовать картину высотой почти в 10 метров, Андрей Калугин прилетел из Махачкалы.

«В работах я стараюсь показать человека и природу. Эта картина не стала исключением. Здесь изображена девочка в отражении озера Ильмень. В руках у неё дубовая веточка – это как бы символ. На гербе Великого Новгорода есть дубовые листочки», – поделился своими мыслями художник-график Андрей Калугин.