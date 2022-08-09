Отныне кирпичное здание №114 на улице Большой Санкт-Петербургской украшен муралом нежных природных оттенков. Эта работа принадлежит художнику из жаркого южного региона России. Дабы нарисовать картину высотой почти в 10 метров, Андрей Калугин прилетел из Махачкалы.
«В работах я стараюсь показать человека и природу. Эта картина не стала исключением. Здесь изображена девочка в отражении озера Ильмень. В руках у неё дубовая веточка – это как бы символ. На гербе Великого Новгорода есть дубовые листочки», – поделился своими мыслями художник-график Андрей Калугин.