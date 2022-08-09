ЗАМАНА - Дагестанский художник раскрасил стену одного из домов в Великом Новгороде

Дагестанский художник раскрасил стену одного из домов в Великом Новгороде

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09 августа, 2022. Вторник 08:20
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Дагестанский художник раскрасил стену одного из домов в Великом Новгороде

В Новгородской области проходит всероссийский фестиваль уличного искусства «Страницы истории». В этот раз скучную серую стену одной из типовых многоэтажек областного центра украсила самая настоящая картина.

Дагестанский художник раскрасил стену одного из домов в Великом Новгороде
Общество

Отныне кирпичное здание №114 на улице Большой Санкт-Петербургской украшен муралом нежных природных оттенков. Эта работа принадлежит художнику из жаркого южного региона России. Дабы нарисовать картину высотой почти в 10 метров, Андрей Калугин прилетел из Махачкалы.

«В работах я стараюсь показать человека и природу. Эта картина не стала исключением. Здесь изображена девочка в отражении озера Ильмень. В руках у неё дубовая веточка – это как бы символ. На гербе Великого Новгорода есть дубовые листочки», – поделился своими мыслями художник-график Андрей Калугин.

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