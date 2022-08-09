ЗАМАНА - Аул-призрак Гамсутль получит статус музея-заповедника

Аул-призрак Гамсутль получит статус музея-заповедника

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09 августа, 2022. Вторник 08:11
welcomedagestan.ru|||
Аул-призрак Гамсутль получит статус музея-заповедника

Заброшенное село Гамсутль давно является одним из любимейших мест не только у жителей Дагестана, но и его гостей. Однако аул медленно разрушается из-за различных факторов, в том числе из-за старости.

Аул-призрак Гамсутль получит статус музея-заповедника
Общество

Дабы сохранить архитектурные памятники истории и культуры Гамсутля, принято решение присвоить селу статус музея-заповедника.

Как заявляет начальник Дагнаследия Махач Мусаев, сохранить старинные строение можно при использовании комплексного подхода.

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