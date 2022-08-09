Аул-призрак Гамсутль получит статус музея-заповедника

Заброшенное село Гамсутль давно является одним из любимейших мест не только у жителей Дагестана, но и его гостей. Однако аул медленно разрушается из-за различных факторов, в том числе из-за старости.