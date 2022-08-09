Дабы сохранить архитектурные памятники истории и культуры Гамсутля, принято решение присвоить селу статус музея-заповедника.
Как заявляет начальник Дагнаследия Махач Мусаев, сохранить старинные строение можно при использовании комплексного подхода.
Заброшенное село Гамсутль давно является одним из любимейших мест не только у жителей Дагестана, но и его гостей. Однако аул медленно разрушается из-за различных факторов, в том числе из-за старости.
Дабы сохранить архитектурные памятники истории и культуры Гамсутля, принято решение присвоить селу статус музея-заповедника.
Как заявляет начальник Дагнаследия Махач Мусаев, сохранить старинные строение можно при использовании комплексного подхода.
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