ЗАМАНА - Руководитель РД провёл собрание оперштаба по обеспечению устойчивого развития экономики региона

Руководитель РД провёл собрание оперштаба по обеспечению устойчивого развития экономики региона

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09 августа, 2022. Вторник 00:38
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Руководитель РД провёл собрание оперштаба по обеспечению устойчивого развития экономики региона

Вчера, 8 августа, под председательством руководителя региона Сергея Меликова прошло собрание оперштаба по обеспечению стабильного развития экономики Дагестана с учетом санкций от западных стран.

Начиная совещание, Меликов затронул важный вопрос подготовки к осенне-зимнему периоду.

«Без нормализации ситуации в области топливно-энергетического комплекса, стабильно развивать экономику не получится», — озвучил глава региона.

Первый заместитель премьер-министра республики Руслан Алиев рассказал о принимаемых мерах по повышению устойчивости развития экономики субъекта в условиях нынешних санкций.

Говоря о созданном Правительством РФ комплексе мер по поддержке экономики регионов, первый вице-премьер сообщил о выделении более 3,6 млрд рублей для реализации проектов – победителей Всероссийского конкурса для обеспечения комфортной среды горожанам. Подробнее материал можно прочитать тут.

Руководитель РД провёл собрание оперштаба по обеспечению устойчивого развития экономики региона
Общество
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