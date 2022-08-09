Начиная совещание, Меликов затронул важный вопрос подготовки к осенне-зимнему периоду.

Вчера, 8 августа, под председательством руководителя региона Сергея Меликова прошло собрание оперштаба по обеспечению стабильного развития экономики Дагестана с учетом санкций от западных стран.

«Без нормализации ситуации в области топливно-энергетического комплекса, стабильно развивать экономику не получится», — озвучил глава региона.

Первый заместитель премьер-министра республики Руслан Алиев рассказал о принимаемых мерах по повышению устойчивости развития экономики субъекта в условиях нынешних санкций.

Говоря о созданном Правительством РФ комплексе мер по поддержке экономики регионов, первый вице-премьер сообщил о выделении более 3,6 млрд рублей для реализации проектов – победителей Всероссийского конкурса для обеспечения комфортной среды горожанам. Подробнее материал можно прочитать тут.