При этом компания может столкнуться с рядом проблем перед стартом своего нового гаджета, в том числе из-за полета спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. На объемы выпуска нового iPhone могут повлиять санкции Китая, которые были введены против островной страны, где выпускают большую часть компонентов для продукции Apple. По предварительным сведениям, официальная премьера линейки iPhone 14 пройдет уже в середине сентября этого года.
Компания Apple собирается продать 95 млн iPhone 14
- Автор Дарья
- 08 августа, 2022. Понедельник 16:48
Корпорация Apple планирует продать не менее 95 млн экземпляров нового iPhone 14 во всех модификациях, что примерно на 5 процентов больше по сравнению с продажами смартфонов 13-го поколения, информирует IT Home.
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