Депутат Госдумы Султан Хамзаев посетил семью Ахмедовых в Цунтинском районе

В конце прошлого месяца в селе Кидеро Цунтинского района случилась трагедия. Дети гуляли у леса и собирали ягоды, когда на них напал шакал. Мальчик Ахмед спас жизнь младшему брату Абубакару, отбив атаку животного. К сожалению, он переключился на старшего брата, утащив того в лес.

Депутат выразил глубочайшие соболезнования родителям погибшего ребёнка и решил подбодрить Абубакара. Парламентарий отметил остро стоящую проблему с ростом популяции волков и шакалов в приграничных районах республики и необходимость оперативного реагирования со стороны ответственных структур.