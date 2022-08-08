ЗАМАНА - Депутат Госдумы Султан Хамзаев посетил семью Ахмедовых в Цунтинском районе

Депутат Госдумы Султан Хамзаев посетил семью Ахмедовых в Цунтинском районе

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08 августа, 2022. Понедельник 11:38
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Депутат Госдумы Султан Хамзаев посетил семью Ахмедовых в Цунтинском районе

Депутат Государственной думы от партии «Единая Россия» Султан Хамзаев навестил семью Ахмедовых.

Депутат Госдумы Султан Хамзаев посетил семью Ахмедовых в Цунтинском районе
Общество

В конце прошлого месяца в селе Кидеро Цунтинского района случилась трагедия. Дети гуляли у леса и собирали ягоды, когда на них напал шакал. Мальчик Ахмед спас жизнь младшему брату Абубакару, отбив атаку животного. К сожалению, он переключился на старшего брата, утащив того в лес.

Депутат выразил глубочайшие соболезнования родителям погибшего ребёнка и решил подбодрить Абубакара. Парламентарий отметил остро стоящую проблему с ростом популяции волков и шакалов в приграничных районах республики и необходимость оперативного реагирования со стороны ответственных структур.

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