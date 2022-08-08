Дагестан представил туристический потенциал на форуме «Путешествуй!»

В Москве продолжается туристический форум «Путешествуй!». Особое внимание в этом году на форуме уделено туристическому потенциалу регионов России.

Так, в рамках обширной деловой программы заместитель министра по туризму и народным художественным промыслам РД Анна Безрукова презентовала участникам мероприятия туристический потенциал Дагестана. По словам Безруковой, у региона есть возможности для развития всех видов туризма. Среди перспективных были выделены промышленный и агротуризм, так как республика является преимущественно сельскохозяйственным регионом. «Агропромышленные предприятия активно включаются в развитие инфраструктуры для приема туристов, разрабатываются маршруты с включением в них сельхозпредприятий и агрокомплексов. Совместно с Агентством стратегических инициатив разработаны 6 экскурсий на промышленные предприятия и 3 региональных промышленных турмаршрута. В том числе экскурсия на Чиркейскую ГЭС, ставшая первопроходцем среди туристических маршрутов Российской Федерации на объекты гидроэнергетики» – сказала заместитель министра.

Говоря о туристской инфраструктуре, Анна Безрукова отметила, что сейчас вводятся в эксплуатацию современные комфортабельные средства размещения – гостиницы, турбазы, санатории, гостевые дома. Ростуризмом Республике Дагестан выделено 150 млн рублей на создание модульных некапитальных средств размещения. До конца текущего года в республике будет построено 10 модульных некапитальных средств размещения на 100 номеров и 300 койко/мест.

Кроме этого расширяется сеть объектов туристского показа, новых локаций и точек туристского притяжения. «Открылась новая туристская локация – пещера «Нокъо», расположенная в самой узкой части Сулакского каньона, с подвесным мостом, длина которого 70 метров и высота более 60 метров над водной гладью. Еще один объект торжественно открылся в г. Дербенте. Это самый большой в Российской Федерации фонтан, площадь которого составляет 5 тыс. кв.м.» – заключила заместитель министра.

В завершение своего выступления Анна Безрукова представила презентационный видеоролик о брендовом туристском маршруте «Легенды Дагестана», который вобрал в себя самые популярные локации: древний Дербент, Сулакский каньон, бархан Сарыкум, Самурский лес, побережье Каспийского моря и т.д.