Отправить заявку на участие вы можете на сайте проекта до 12 сентября нынешнего года
Конкурс создан для повышения экологической грамотности детей и молодого поколения - важной компетенцией современного человека.
Принять участие могут граждане РФ в возрасте от 7 до 17 лет включительно при условии предоставления согласия родителей на обработку персональных данных.
Номинации в конкурсе следующие:
1. "Экологические плакаты и рисунки";
2. "Экологические сказки, стихи и сочинения";
3. "Эколого-ориентированные проектные и исследовательские работы";
4. "Экологические видео и фото-работы".
Дагестанцев приглашают поучаствовать в конкурсе #яделаючистыйгород - помоги городу дышать
- Автор Дарья
- 08 августа, 2022. Понедельник 08:12
С 1 июня по 3 октября Фондом поддержки молодежных инициатив "Успех" в рамках программы социальных инвестиций "Формула хороших дел" проходит Всероссийский экологический конкурс #яделаючистыйгород.
Отправить заявку на участие вы можете на сайте проекта до 12 сентября нынешнего года
Конкурс создан для повышения экологической грамотности детей и молодого поколения - важной компетенцией современного человека.
Принять участие могут граждане РФ в возрасте от 7 до 17 лет включительно при условии предоставления согласия родителей на обработку персональных данных.
Номинации в конкурсе следующие:
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