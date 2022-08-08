Дагестанцев приглашают поучаствовать в конкурсе #яделаючистыйгород - помоги городу дышать

Отправить заявку на участие вы можете на сайте проекта до 12 сентября нынешнего года Конкурс создан для повышения экологической грамотности детей и молодого поколения - важной компетенцией современного человека. Принять участие могут граждане РФ в возрасте от 7 до 17 лет включительно при условии предоставления согласия родителей на обработку персональных данных. Номинации в конкурсе следующие:

1. "Экологические плакаты и рисунки";

2. "Экологические сказки, стихи и сочинения";

3. "Эколого-ориентированные проектные и исследовательские работы";

4. "Экологические видео и фото-работы".