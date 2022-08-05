Впервые в Дагестане открылись инклюзивные смены для детей с ограниченными возможностями на базе 3 коррекционных школ. Охвачено 140 детей.

Автор Дарья |||

Впервые в Дагестане появились инклюзивные смены для детей с ограниченными возможностями на площадке 3 коррекционных школ. Охвачено 140 детей.