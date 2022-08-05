Как рассказал руководителю РД глава Минобрнауки региона Яхья Бучаев, данная работа будет продолжаться и в 2023 году. Также для подростков с асоциальным поведением, находящихся на разных видах профилактического учета, пройдет профильная смена «Миротворец» с охватом более 100 детей.
Впервые в Дагестане открылись инклюзивные смены для детей с ограниченными возможностями на базе 3 коррекционных школ. Охвачено 140 детей.
- Автор Дарья
- 05 августа, 2022. Пятница 15:27
Впервые в Дагестане появились инклюзивные смены для детей с ограниченными возможностями на площадке 3 коррекционных школ. Охвачено 140 детей.
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