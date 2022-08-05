Так, ребенок из детсада №10 Избербаша Ханапи Исаев одержал победу в конкурсе. 2 место выиграла воспитанница Дворца детского творчества Буйнакска Фатима Расулова Лауреатом конкурса стала девочка из Нижнемулебкинской средней школы Сергокалинского района Хабсат Ахмедова.
Дагестанцы стали призерами Всероссийского конкурса «Эколята-друзья и защитники Природы!»
- Автор Дарья
- 05 августа, 2022. Пятница 14:09
Работы дагестанских школьников стали одними из лучших на федеральном этапе Всероссийского конкурса детских рисунков «Эколята-друзья и защитники Природы!».
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