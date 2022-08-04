Производство стеклянных шариков начнется в Дагестане

Производство стеклянных шариков запускают в Дагестане. Предприятие открылось на базе стекольного завода в Дагестанских Огнях. Официальный запуск запланирован на 5 августа, в эти дни идут пуско-наладочные работы. Как стеклянные шарики производят, и для чего они нужны, узнала Анжела Гасанова.

- Кажется, все в детстве коллекционировали такие стеклянные шарики. Но мало кто задумывался, для чего они вообще нужны. Оказывается, без их участия ни самолеты не летают, ни смартфоны не работают.

Из шариков получают стекловолокно. С каждого - почти три метра стеклонити.

Предприятие «Каспий Гласс» в Дагестанских Огнях сейчас единственное в России, где производят стеклянные шарики. Еще с 60-х годов прошлого века цех существовал в Махачкале. Несколько лет назад его пришлось закрыть. Шарики заказывали в Китае. Теперь страна нуждается в своем производстве.

Сейчас на заводе идут пуско-наладочные работы. Весь процесс контролирует подрядчик Нухтар Маграмов. Производством стеклошариков он занимается уже около сорока лет. Это трудоемкий процесс, однако теперь, на новом предприятии, он полностью автоматизирован.

В составе стеклошариков – 8 компонентов. Песок, глинозем, борная кислота и другие вещества. Все, как тесто, перемешивается в определенных пропорциях.

- Эта смесь подается в стекловарочную печь. Даже находиться рядом с ней тяжело. Она очень-очень горячая – почти 1500 градусов по цельсию.

А дальше из печи выходит вещество похожее на лаву. Огненная река течет на конвейер и делится на порции. Затем формовочная машина делает свое дело – и горячие красные шарики вылетают в мир. В год завод планирует выпускать до 240 тонн этого сырья.

Уже в следующем году производство, по плану, выйдет на окупаемость. Но говорят, по факту это произойдет даже раньше. Стеклянные шарики также дадут 25 рабочих мест и ежегодно более 12 миллионов рублей налоговых поступлений в бюджет. Официальный запуск предприятия запланирован на 5 августа.