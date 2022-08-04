Мероприятие посвящается принципам социального проектирования и участию в форумной кампании. Старт Школы состоится в 11:00 часов. Пройти регистрацию для участия можно по данной ссылке.
В Каспийске пройдет четвертый модуль Школы молодого проектного менеджера
- Автор Дарья
- 04 августа, 2022. Четверг 16:21
В субботу, 6 августа, в Центральной библиотеке имени Фазу Алиевой в Каспийске пройдет 4-й модуль Школы молодого проектного менеджера.
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