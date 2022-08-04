ЗАМАНА - В Каспийске пройдет четвертый модуль Школы молодого проектного менеджера

В Каспийске пройдет четвертый модуль Школы молодого проектного менеджера

Автор
04 августа, 2022. Четверг 16:21
|||
В Каспийске пройдет четвертый модуль Школы молодого проектного менеджера

В субботу, 6 августа, в Центральной библиотеке имени Фазу Алиевой в Каспийске пройдет 4-й модуль Школы молодого проектного менеджера.

В Каспийске пройдет четвертый модуль Школы молодого проектного менеджера
Общество

Мероприятие посвящается принципам социального проектирования и участию в форумной кампании. Старт Школы состоится в 11:00 часов. Пройти регистрацию для участия можно по данной ссылке.

Прочитано 18 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top