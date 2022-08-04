В Дагестане началась реализация проекта «Долг.Честь.Отечество»

Проект «Долг.Честь.Отечество» нацелен на создание гражданско-патриотических ценностей и антитеррористического мышления у юного поколения.

В рамках проекта для молодежи пройдут серии постановок на антитеррористические темы. Благодаря театрализованным представлениям юные россияне научатся самостоятельно и осознанно вырабатывать жизненные принципы, а также противостоять рекрутингу со стороны участников международных террористических организаций.

В реализации проекта участвуют профессиональные сценаристы и артисты республиканской эстрады во взаимодействии с драматическими театрами Дагестана. Подробнее можно прочитать на сайте Минмолодежи.