Президент РФ подписал закон о праве использовать маткапитал на оплату частных детсадов

В законе указана «возможность направлять средства материнского капитала на оплату услуг дошкольного образования, оказываемых индивидуальными предпринимателями с лицензией на образовательную деятельность», сообщалось в пояснительной записке к законопроекту.

В прошлом материнским капиталом можно было оплачивать услуги организации-детсада, но нелицензированного ИП. Стоит напомнить, что с 2020 года маткапитал выдается при рождении первого ребенка. С 1 февраля текущего года его размер на первенца составляет 524,5 тыс. рублей, на второго – 693,1 тыс. рублей, если родители не получали выплаты на первого младенца.