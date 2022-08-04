ЗАМАНА - Президент РФ подписал закон о праве использовать маткапитал на оплату частных детсадов

Президент РФ подписал закон о праве использовать маткапитал на оплату частных детсадов

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04 августа, 2022. Четверг 14:51
Shumytskaya Olga\shutterstock|||
Президент РФ подписал закон о праве использовать маткапитал на оплату частных детсадов

Отныне средства маткапитала можно использовать на оплату частного образования. Соответствующее постановление принял глава России Владимир Путин.

Президент РФ подписал закон о праве использовать маткапитал на оплату частных детсадов
Общество

В законе указана «возможность направлять средства материнского капитала на оплату услуг дошкольного образования, оказываемых индивидуальными предпринимателями с лицензией на образовательную деятельность», сообщалось в пояснительной записке к законопроекту.

В прошлом материнским капиталом можно было оплачивать услуги организации-детсада, но нелицензированного ИП. Стоит напомнить, что с 2020 года маткапитал выдается при рождении первого ребенка. С 1 февраля текущего года его размер на первенца составляет 524,5 тыс. рублей, на второго – 693,1 тыс. рублей, если родители не получали выплаты на первого младенца.

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