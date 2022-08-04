Рейсы по данному пути будут проводиться 2 раза в неделю – по средам и субботам.
Регулярные полеты обслуживаются самолетом ATR-72.
Авиакомпании ЮТэйр с субботы, 6 августа, начнет осуществлять полеты между Махачкалой и столицей Кабардино-Балкарии – Нальчиком, информирует пресс-служба республиканского аэропорта.
Рейсы по данному пути будут проводиться 2 раза в неделю – по средам и субботам.
Регулярные полеты обслуживаются самолетом ATR-72.
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