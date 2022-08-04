ЗАМАНА - Между Махачкалой и Нальчиком появится авиасообщение

Между Махачкалой и Нальчиком появится авиасообщение

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04 августа, 2022. Четверг 14:15
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Между Махачкалой и Нальчиком появится авиасообщение

Авиакомпании ЮТэйр с субботы, 6 августа, начнет осуществлять полеты между Махачкалой и столицей Кабардино-Балкарии – Нальчиком, информирует пресс-служба республиканского аэропорта.

Между Махачкалой и Нальчиком появится авиасообщение
Общество

Рейсы по данному пути будут проводиться 2 раза в неделю – по средам и субботам.

Регулярные полеты обслуживаются самолетом ATR-72.

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