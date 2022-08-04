Гости из Белгородской области посетили могилу Героя России Нурмагомеда Гаджимагомедова

Как заявил Сергей Попов, такую инициативу поддержал и руководитель Белгородской области, так как героический подвиг молодого военного знают, ценят и далеко за пределами региона.

«Мы прибыли в Кулинский район, в село Кани, где нас радушно встретили родные Нурмагомеда. Там мы посетили могилу, возложили венки и выразили благодарность семье за такого достойного сына, который отдал жизнь, защищая свое отечество», – высказался Попов. Он также уточнил, что, являясь пограничной территорией, обстановка сейчас в Белгородской области наблюдается достаточно стабильная.