ЗАМАНА - Гости из Белгородской области посетили могилу Героя России Нурмагомеда Гаджимагомедова

Гости из Белгородской области посетили могилу Героя России Нурмагомеда Гаджимагомедова

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04 августа, 2022. Четверг 13:47
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Гости из Белгородской области посетили могилу Героя России Нурмагомеда Гаджимагомедова

Представители бизнес-сообщества Белгородской области в рамках поездки в Дагестан возложили цветы к могиле Героя РФ Нурмагомеда Гаджимагомедова.

Гости из Белгородской области посетили могилу Героя России Нурмагомеда Гаджимагомедова
Общество

Как заявил Сергей Попов, такую инициативу поддержал и руководитель Белгородской области, так как героический подвиг молодого военного знают, ценят и далеко за пределами региона.

«Мы прибыли в Кулинский район, в село Кани, где нас радушно встретили родные Нурмагомеда. Там мы посетили могилу, возложили венки и выразили благодарность семье за такого достойного сына, который отдал жизнь, защищая свое отечество», – высказался Попов. Он также уточнил, что, являясь пограничной территорией, обстановка сейчас в Белгородской области наблюдается достаточно стабильная.

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