Девочка из Дагестана стала призером проекта «Моя будущая профессия – следователь»

Под руководством педагога Виалеты Казиевой Хадижа подготовила исследовательскую работу. Конкурс прошел в 2 этапа по 8 номинациям. С успехом сдав региональный этап, работа дагестанки отправилась в центральную конкурсную комиссию, где она получила призовое место. Проект «Моя будущая профессия – следователь» нацелен на сохранение и приумножение традиций Следственного комитета, стимулированию молодежи к интересной и познавательной работе.

