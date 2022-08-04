Под руководством педагога Виалеты Казиевой Хадижа подготовила исследовательскую работу. Конкурс прошел в 2 этапа по 8 номинациям.
С успехом сдав региональный этап, работа дагестанки отправилась в центральную конкурсную комиссию, где она получила призовое место.
Проект «Моя будущая профессия – следователь» нацелен на сохранение и приумножение традиций Следственного комитета, стимулированию молодежи к интересной и познавательной работе.
Девочка из Дагестана стала призером проекта «Моя будущая профессия – следователь»
- Автор Дарья
- 04 августа, 2022. Четверг 13:04
Ученица 11 кадетского класса РЦО города Каспийска Хадижа Шабанова стала призером в конкурсе образовательного проекта «Моя будущая профессия – следователь». В категории «Наши наставники — ветераны следствия» школьница заняла 3-е место.
Под руководством педагога Виалеты Казиевой Хадижа подготовила исследовательскую работу. Конкурс прошел в 2 этапа по 8 номинациям.
С успехом сдав региональный этап, работа дагестанки отправилась в центральную конкурсную комиссию, где она получила призовое место.
Проект «Моя будущая профессия – следователь» нацелен на сохранение и приумножение традиций Следственного комитета, стимулированию молодежи к интересной и познавательной работе.
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