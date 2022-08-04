ЗАМАНА - 19 дагестанских домов получат 54 новых лифта

19 дагестанских домов получат 54 новых лифта

Автор
04 августа, 2022. Четверг 11:16
|||
19 дагестанских домов получат 54 новых лифта

В текущем году в 19 многоэтажных домах республики будет размещено 54 новых лифта. По сведениям Фонда капремонта региона, на данный момент мастера демонтировали старые лифтовые кабины, подготовили основание шахт, подвели силовые кабели и установили направляющие.

19 дагестанских домов получат 54 новых лифта
Общество

Уже совсем скоро стартует установка новых кабин лифтов, настройка и наладка работы.  Будет проведена последовательная замена всех рабочих узлов, наладка и проверка работоспособности перед сдачей. Приемка работы осуществляется представителями управляющей организации совместно с сотрудниками службы Ростехнадзора.

Прочитано 18 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top