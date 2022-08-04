Уже совсем скоро стартует установка новых кабин лифтов, настройка и наладка работы.
Будет проведена последовательная замена всех рабочих узлов, наладка и проверка работоспособности перед сдачей.
Приемка работы осуществляется представителями управляющей организации совместно с сотрудниками службы Ростехнадзора.
19 дагестанских домов получат 54 новых лифта
- Автор Дарья
- 04 августа, 2022. Четверг 11:16
В текущем году в 19 многоэтажных домах республики будет размещено 54 новых лифта. По сведениям Фонда капремонта региона, на данный момент мастера демонтировали старые лифтовые кабины, подготовили основание шахт, подвели силовые кабели и установили направляющие.
Уже совсем скоро стартует установка новых кабин лифтов, настройка и наладка работы.
Будет проведена последовательная замена всех рабочих узлов, наладка и проверка работоспособности перед сдачей.
Приемка работы осуществляется представителями управляющей организации совместно с сотрудниками службы Ростехнадзора.
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