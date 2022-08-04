ЗАМАНА - Дагестанских предпринимателей приглашают принять участие в региональном этапе ежегодного конкурса «100 лучших товаров и услуг»

Дагестанских предпринимателей приглашают принять участие в региональном этапе ежегодного конкурса «100 лучших товаров и услуг»

Автор
04 августа, 2022. Четверг 10:52
|||
Дагестанских предпринимателей приглашают принять участие в региональном этапе ежегодного конкурса «100 лучших товаров и услуг»

Предприниматели Дагестана могут поучаствовать в республиканском этапе ежегодного конкурса «100 лучших товаров и услуг».

Дагестанских предпринимателей приглашают принять участие в региональном этапе ежегодного конкурса «100 лучших товаров и услуг»
Общество

Для участия в мероприятии подходят промышленные товары, изделия народных и художественных промыслов, услуги для населения. Конкурс проходит в 2 этапа: на первом этапе проводится сбор и рассмотрение документов, представленных конкурсантами в срок до 19 августа этого года, а на втором этапе пройдет выставка товаров и услуг участников. Мероприятие пройдет 20 августа текущего года на базе Точки кипения ДГУ по адресу: Махачкала, ул. Батырая д. 1, здание Научной библиотеки ДГУ, 2й этаж.

Прочитано 22 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top