Дагестанских предпринимателей приглашают принять участие в региональном этапе ежегодного конкурса «100 лучших товаров и услуг»

Для участия в мероприятии подходят промышленные товары, изделия народных и художественных промыслов, услуги для населения. Конкурс проходит в 2 этапа: на первом этапе проводится сбор и рассмотрение документов, представленных конкурсантами в срок до 19 августа этого года, а на втором этапе пройдет выставка товаров и услуг участников. Мероприятие пройдет 20 августа текущего года на базе Точки кипения ДГУ по адресу: Махачкала, ул. Батырая д. 1, здание Научной библиотеки ДГУ, 2й этаж.