Так, Телякавов побывал в лицеях №3, 8, 39 и гимназии № 28. Ремонт в них осуществляет ООО «Монолит».
Муслим Телякавов проверил ход капитального ремонта в махачкалинских школах
- Автор Дарья
- 04 августа, 2022. Четверг 10:09
На проведение ремонта в лицее №3 направлено 65,7 млн рублей. Там проходят работы по ремонту фасада, кровли, потолков, междуэтажных перекрытий и полов, дверей и входных групп, лестниц и крылец, системы отопления, водоснабжения и канализации. Идут внутренние штукатурные и облицовочные работы.
Такие же виды работ предусмотрены и по остальным учебным заведениям. Более 80 млн рублей выделено на ремонт лицея №8, примерно 123 млн рублей – на ремонт в 39-м лицее, около 82 млн руб. – на гимназию №28. Подробнее материал можно прочитать тут.
Последнее от Дарья
- Муслим Телякавов проверил ход капремонта в школах Махачкалы
- Мурад Казиев ознакомился с состоянием социальных объектов в Лакском районе
- Мурад Казиев ознакомился с состоянием социальных объектов в Лакском районе
- Нариман Абдулмуталибов ознакомился с работой Дагестанского лесопожарного центра
- Нариман Абдулмуталибов ознакомился с деятельностью Дагестанского лесопожарного центра