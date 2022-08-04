Заместитель премьер-министра РД Муслим Телякавов вчера, 3 августа, осмотрел 4 школы Махачкалы, в которых идут работы по капремонту в рамках федеральной программы.

Заместитель премьер-министра РД Муслим Телякавов вчера, 3 августа, осмотрел 4 школы Махачкалы, в которых идут работы по капремонту в рамках федеральной программы.

Так, Телякавов побывал в лицеях №3, 8, 39 и гимназии № 28. Ремонт в них осуществляет ООО «Монолит».

На проведение ремонта в лицее №3 направлено 65,7 млн рублей. Там проходят работы по ремонту фасада, кровли, потолков, междуэтажных перекрытий и полов, дверей и входных групп, лестниц и крылец, системы отопления, водоснабжения и канализации. Идут внутренние штукатурные и облицовочные работы.

Такие же виды работ предусмотрены и по остальным учебным заведениям. Более 80 млн рублей выделено на ремонт лицея №8, примерно 123 млн рублей – на ремонт в 39-м лицее, около 82 млн руб. – на гимназию №28. Подробнее материал можно прочитать тут.