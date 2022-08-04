ЗАМАНА - Муслим Телякавов проверил ход капитального ремонта в махачкалинских школах

Муслим Телякавов проверил ход капитального ремонта в махачкалинских школах

Автор
04 августа, 2022. Четверг 10:09
|||
Муслим Телякавов проверил ход капитального ремонта в махачкалинских школах
Заместитель премьер-министра РД Муслим Телякавов вчера, 3 августа, осмотрел 4 школы Махачкалы, в которых идут работы по капремонту в рамках федеральной программы.
Муслим Телякавов проверил ход капитального ремонта в махачкалинских школах
Общество

Так, Телякавов побывал в лицеях №3, 8, 39 и гимназии № 28. Ремонт в них осуществляет ООО «Монолит».

На проведение ремонта в лицее №3 направлено 65,7 млн рублей. Там проходят работы по ремонту фасада, кровли, потолков, междуэтажных перекрытий и полов, дверей и входных групп, лестниц и крылец, системы отопления, водоснабжения и канализации. Идут внутренние штукатурные и облицовочные работы.

Такие же виды работ предусмотрены и по остальным учебным заведениям. Более 80 млн рублей выделено на ремонт лицея №8, примерно 123 млн рублей – на ремонт в 39-м лицее, около 82 млн руб. – на гимназию №28. Подробнее материал можно прочитать тут.

Прочитано 14 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top