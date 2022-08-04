ЗАМАНА - Транспортные карты появятся в махачкалинских маршрутках

Транспортные карты появятся в махачкалинских маршрутках

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04 августа, 2022. Четверг 08:07
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Транспортные карты появятся в махачкалинских маршрутках

С 20 августа нынешнего года в маршрутных такси организации «Современная транспортная система» начнут работать транспортные карты с двумя тарифами.

Транспортные карты появятся в махачкалинских маршрутках
Общество

Первый из них создан по поручению главы Махачкалы Салмана Дадаева – это пересадочный тариф. Для клиентов карты каждая вторая поездка, сделанная в течение 25 минут после первой оплаты, будет стоить половину цены – 13 рублей.

Другой тариф позволяет сделать 45 поездок в месяц за 999 рублей. Для клиентов такой карты стоимость проезда будет составлять 22 рубля. Баланс карт можно пополнять разными способами, в том числе через приложение «Сбербанк Онлайн».

Транспортные карты будут работать в маршрутных такси с наклейкой «Оплата картой».

Они появятся на следующих маршрутных линиях: 61а, 69а, 25, "2 как троллейбус", 30, 16, 14, 12а, 45, 22, 22а, 143.  Данные маршруты охватывают все основные магистрали Махачкалы, посёлки Новый Кяхулай, Новый Хушет, Семендер, микрорайоны Турали, Редукторный. Сепараторный, Первая Махачкала, Эльтав, ДОСААФ.

Все маршрутные такси работают в системе "ГЛОНАСС", их передвижение в режиме реального времени можно проверить через приложения "Яндекс.Транспорт" и 2ГИС.

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