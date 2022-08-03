Чемпионат Дагестана по шахматам на призы Муху Алиева начался в Махачкале

Чемпионат РД по шахматам на призы первого Президента Дагестана начался в Махачкале, в Доме шахмат. В турнире участвуют более 60 человек.

Поприветствовали собравшихся от имени руководителя Минспорта Сажида Сажидова его заместители Зайнал Салаутдинов и Гайдарбек Гайдарбеков.

Выступивший далее на церемонии открытия мероприятия президент Федерации шахмат региона, международный гроссмейстер Джакай Джакаев подчеркнул важность чемпионата:

«Чемпионат Дагестана – главное мероприятие региона в шахматном расписании, и крайне символично, что он проводится на призы Муху Гимбатовича Алиева. В 2015 году он был приурочен к его юбилею и с тех пор набирал из года в год свою силу, популярность, солидность. Думаю, уже в скором времени нам удастся вывести турнир на еще более высокий уровень, придать ему статус федерального, провести как этап Кубка России», – высказался Джакаев.