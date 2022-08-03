ЗАМАНА - В Баку откроют шоу-рум с дагестанской продукцией

В Баку откроют шоу-рум с дагестанской продукцией

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03 августа, 2022. Среда 14:18
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В Баку откроют шоу-рум с дагестанской продукцией

Дагестанские продукты будут представлены на площадке шоу-рума в столице Азербайджана - городе Баку - у здания правительства.

В Баку откроют шоу-рум с дагестанской продукцией
Общество

Его открытие пройдет осенью в период бизнес-миссии дагестанских предпринимателей в Азербайджане, пишет ТАСС, ссылаясь на начальника центра поддержки экспорта республики Руслана Абаскулиева.

"Побывал на новой локации представительства Россотрудничества в Азербайджане. На его базе будет находиться шоу-рум дагестанской продукции. Сама локация установлена в центре Баку у здания правительства Азербайджана. <..> Официальное открытие шоу-рума пройдет в рамках бизнес-миссии наших предпринимателей в Азербайджане осенью",- рассказал Абаскулиев.

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