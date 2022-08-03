ЗАМАНА - Ход реализации Всероссийского конкурса «Лучший дом. Лучший двор» обсудили в Дагестане

Ход реализации Всероссийского конкурса «Лучший дом. Лучший двор» обсудили в Дагестане

Автор
03 августа, 2022. Среда 13:53
|||
Ход реализации Всероссийского конкурса «Лучший дом. Лучший двор» обсудили в Дагестане

Вчера, 2 августа, на базе РИА "Дагестан" прошла пресс-конференция на тему реализации Всероссийского конкурса лучших практик управления многоквартирными домами (МКД) «Лучший дом. Лучший двор» в Дагестане.

Ход реализации Всероссийского конкурса «Лучший дом. Лучший двор» обсудили в Дагестане
Общество

Озвученный конкурс инициирован в рамках реализации мобилизационного проекта «Жители МКД» партии «Единая Россия». Он пройдет при поддержке Минстроя РФ. Как заявил Хиби Алиев, несмотря на тот факт, что проект достаточно новый, партия видит в нем большой потенциал. Он добавил, что конкурс в первую очередь направлен на повышение качества работы управляющих компаний, налаживания эффективной цепочки обратной связи между жильцами домов и управляющими организациями, выявление лучших практик управления МКД.

«При организации конкурса мы делаем акцент на участие в нем не только управляющих организаций, но и жителей МКД и инициативных групп, которые участвуют в ремонте и формировании комфортной среды в своих подъездах», – высказался Алиев. Подробнее материал можно прочитать тут.

Прочитано 8 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top