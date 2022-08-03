Озвученный конкурс инициирован в рамках реализации мобилизационного проекта «Жители МКД» партии «Единая Россия». Он пройдет при поддержке Минстроя РФ. Как заявил Хиби Алиев, несмотря на тот факт, что проект достаточно новый, партия видит в нем большой потенциал. Он добавил, что конкурс в первую очередь направлен на повышение качества работы управляющих компаний, налаживания эффективной цепочки обратной связи между жильцами домов и управляющими организациями, выявление лучших практик управления МКД.
Ход реализации Всероссийского конкурса «Лучший дом. Лучший двор» обсудили в Дагестане
- Автор Дарья
- 03 августа, 2022. Среда 13:53
Вчера, 2 августа, на базе РИА "Дагестан" прошла пресс-конференция на тему реализации Всероссийского конкурса лучших практик управления многоквартирными домами (МКД) «Лучший дом. Лучший двор» в Дагестане.
«При организации конкурса мы делаем акцент на участие в нем не только управляющих организаций, но и жителей МКД и инициативных групп, которые участвуют в ремонте и формировании комфортной среды в своих подъездах», – высказался Алиев. Подробнее материал можно прочитать тут.
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