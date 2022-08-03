2 новые школы начнут работу в Хасавюртовском и по одной в Ахтынском и Магарамкентском районах, а открытие детсадов пройдет в следующих районах и городах: Каякентский, Кумторкалинский, Кайтагский, Карабудахкентский, Казбековский, Хасавюртовский, Табасаранский, Кизилюртовский район, Махачкала, Каспийск, Дагестанские Огни. Подробнее материал можно прочитать тут.
К началу сентября в Дагестане начнут работу 15 детсадов и 4 новые школы
- Автор Дарья
- 03 августа, 2022. Среда 13:16
Вчера, 2 августа, под руководством заместителя премьер-министра региона Муслима Телякавова прошло собрание на тему обеспечения своевременного лицензирования объектов образования вводимых в текущем году.
Начиная собрание, вице-премьер поприветствовал собравшихся и напомнил, что согласно созданной «дорожной карте» в срок до начала сентября запланировано лицензирование и открытие 4 школ на 1606 мест и 15 детсадов на 2560 мест.
Последнее от Дарья
- Ход реализации Всероссийского конкурса «Лучший дом. Лучший двор» обсудили в Дагестане
- Ход реализации Всероссийского конкурса «Лучший дом. Лучший двор» обсудили в Дагестане
- К началу сентября в Дагестане начнут работу 15 детсадов и 4 новые школы
- Просроченные лекарства обнаружены в ФАПах района в Дагестане
- Постеры с портретом Фазу Алиевой вывесили на улицах Екатеринбурга