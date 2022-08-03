Вчера, 2 августа, под руководством заместителя премьер-министра региона Муслима Телякавова прошло собрание на тему обеспечения своевременного лицензирования объектов образования вводимых в текущем году.

Начиная собрание, вице-премьер поприветствовал собравшихся и напомнил, что согласно созданной «дорожной карте» в срок до начала сентября запланировано лицензирование и открытие 4 школ на 1606 мест и 15 детсадов на 2560 мест.