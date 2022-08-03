ЗАМАНА - К началу сентября в Дагестане начнут работу 15 детсадов и 4 новые школы

К началу сентября в Дагестане начнут работу 15 детсадов и 4 новые школы

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03 августа, 2022. Среда 13:16
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К началу сентября в Дагестане начнут работу 15 детсадов и 4 новые школы
Вчера, 2 августа,  под руководством заместителя премьер-министра региона Муслима Телякавова прошло собрание на тему обеспечения своевременного лицензирования объектов образования вводимых в текущем году.

Начиная собрание, вице-премьер поприветствовал собравшихся и напомнил, что согласно созданной «дорожной карте» в срок до начала сентября запланировано лицензирование и открытие 4 школ на 1606 мест и 15 детсадов на 2560 мест.

2 новые школы начнут работу в Хасавюртовском и по одной в Ахтынском и Магарамкентском районах, а открытие детсадов пройдет в следующих районах и городах: Каякентский, Кумторкалинский, Кайтагский, Карабудахкентский, Казбековский, Хасавюртовский, Табасаранский, Кизилюртовский район, Махачкала, Каспийск, Дагестанские Огни. Подробнее материал можно прочитать тут.

К началу сентября в Дагестане начнут работу 15 детсадов и 4 новые школы
Общество
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