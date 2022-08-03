ЗАМАНА - Постеры с портретом Фазу Алиевой вывесили на улицах Екатеринбурга

Постеры с портретом Фазу Алиевой вывесили на улицах Екатеринбурга

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03 августа, 2022. Среда 11:53
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Постеры с портретом Фазу Алиевой вывесили на улицах Екатеринбурга

В рамках празднования 90-летия со дня рождения Фазу Алиевой на улицах Екатеринбурга установили около 10 постеров с портретом народной поэтессы Дагестана на фоне самых известных достопримечательностей региона, информирует Постпредство региона в Свердловской области.

Постеры с портретом Фазу Алиевой вывесили на улицах Екатеринбурга
Общество

«Сегодня в Екатеринбурге, в городе высокой культуры, горожане узнали о юбилее Фазу Алиевой, получили возможность еще раз познакомиться с работами поэтессы. Благодарю организацию “Русс Аутдор”, всех участников и организаторов этого проекта на Урале за большой вклад в развитие культуры и традиций народов нашей родины, за укрепление дружбы народов!» – озвучил представитель правительства региона в Свердловской области Гаджи Абдулкаримов.

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