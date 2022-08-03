ЗАМАНА - С 8 августа количество вагонов в электричках Махачкала-Дербент увеличится до 6

С 8 августа количество вагонов в электричках Махачкала-Дербент увеличится до 6

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03 августа, 2022. Среда 10:16
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С 8 августа количество вагонов в электричках Махачкала-Дербент увеличится до 6
Премьер-министр Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов вчера, 2 августа, встретился с заместителем гендиректора ОАО «РЖД» Николаем Федосеевым.
С 8 августа количество вагонов в электричках Махачкала-Дербент увеличится до 6
Общество

На встрече они обсудили вопросы организации движения поездов на железнодорожных путях, обновления железнодорожной инфраструктуры, обеспечения безопасности, состояния железнодорожных вокзалов и так далее.

Также они затронули тему увеличения пассажиропотока на поездах Махачкала-Дербент. Озвучено, что с 8 августа составность пригородных поездов на данном маршруте будет увеличено. Число вагонов выросло с 4 до 6 единиц.

Премьер заметил, что цели по развитию железнодорожного транспорта перед правительством региона поставил руководитель Дагестана Сергей Меликов. 

Николай Федосеев, в свою очередь, подчеркнул, что ОАО «РЖД» готово сделать все, чтобы в республике получилось не только увеличить грузовое движение, но и придать новый импульс пассажирскому с учетом развития внутреннего туризма.

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