На встрече они обсудили вопросы организации движения поездов на железнодорожных путях, обновления железнодорожной инфраструктуры, обеспечения безопасности, состояния железнодорожных вокзалов и так далее.

Также они затронули тему увеличения пассажиропотока на поездах Махачкала-Дербент. Озвучено, что с 8 августа составность пригородных поездов на данном маршруте будет увеличено. Число вагонов выросло с 4 до 6 единиц.

Премьер заметил, что цели по развитию железнодорожного транспорта перед правительством региона поставил руководитель Дагестана Сергей Меликов.

Николай Федосеев, в свою очередь, подчеркнул, что ОАО «РЖД» готово сделать все, чтобы в республике получилось не только увеличить грузовое движение, но и придать новый импульс пассажирскому с учетом развития внутреннего туризма.