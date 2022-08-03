ЗАМАНА - Экологические платежи в Дагестане начнут направлять на решение проблем в отрасли

Экологические платежи в Дагестане начнут направлять на решение проблем в отрасли

Автор
03 августа, 2022. Среда 09:07
|||
Экологические платежи в Дагестане начнут направлять на решение проблем в отрасли
В понедельник, 1 августа, под руководством заместителя премьер-министра региона Наримана Абдулмуталибова в региональном министерстве природных ресурсов и экологии прошло собрание на тему создания плана природоохранных мероприятий.
Экологические платежи в Дагестане начнут направлять на решение проблем в отрасли
Общество

Начиная собрание, Нариман Абдулмуталибов напомнил, что с 1 сентября текущего года вступают в силу изменения в федеральном законе «О внесении изменений в Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты РФ».

«Они регламентируют направление поступающих в бюджет бюджетной системы России средств от платы за негативное влияние на природу, от административных штрафов за правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования на природоохранные мероприятия. На данный момент штрафы, которые выплачиваются за экологические нарушения, переводятся в общий бюджет и далее тратятся на самые различные цели.

С 1 сентября, согласно указу президента России, эти средства особым образом отмечены – «окрашены» и должны быть переданы на решение экологических проблем», — высказался Абдулмуталибов. Подробнее материал можно прочитать тут.

Прочитано 19 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top