В понедельник, 1 августа, под руководством заместителя премьер-министра региона Наримана Абдулмуталибова в региональном министерстве природных ресурсов и экологии прошло собрание на тему создания плана природоохранных мероприятий.

В понедельник, 1 августа, под руководством заместителя премьер-министра региона Наримана Абдулмуталибова в региональном министерстве природных ресурсов и экологии прошло собрание на тему создания плана природоохранных мероприятий.

Начиная собрание, Нариман Абдулмуталибов напомнил, что с 1 сентября текущего года вступают в силу изменения в федеральном законе «О внесении изменений в Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты РФ».

«Они регламентируют направление поступающих в бюджет бюджетной системы России средств от платы за негативное влияние на природу, от административных штрафов за правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования на природоохранные мероприятия. На данный момент штрафы, которые выплачиваются за экологические нарушения, переводятся в общий бюджет и далее тратятся на самые различные цели.

С 1 сентября, согласно указу президента России, эти средства особым образом отмечены – «окрашены» и должны быть переданы на решение экологических проблем», — высказался Абдулмуталибов. Подробнее материал можно прочитать тут.