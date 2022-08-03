Начиная собрание, Нариман Абдулмуталибов напомнил, что с 1 сентября текущего года вступают в силу изменения в федеральном законе «О внесении изменений в Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты РФ».
Экологические платежи в Дагестане начнут направлять на решение проблем в отрасли
- Автор Дарья
- 03 августа, 2022. Среда 09:07
«Они регламентируют направление поступающих в бюджет бюджетной системы России средств от платы за негативное влияние на природу, от административных штрафов за правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования на природоохранные мероприятия. На данный момент штрафы, которые выплачиваются за экологические нарушения, переводятся в общий бюджет и далее тратятся на самые различные цели.
С 1 сентября, согласно указу президента России, эти средства особым образом отмечены – «окрашены» и должны быть переданы на решение экологических проблем», — высказался Абдулмуталибов. Подробнее материал можно прочитать тут.
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