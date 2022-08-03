ЗАМАНА - В Кизилюрте собираются обновить очистные сооружения и насосные станции

В Кизилюрте собираются обновить очистные сооружения и насосные станции

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03 августа, 2022. Среда 08:48
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В Кизилюрте собираются обновить очистные сооружения и насосные станции

Премьер-министр Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов вчера, 2 августа, провел собрание на тему строительства объектов водоснабжения и водоотведения в Кизилюрте.

В Кизилюрте собираются обновить очистные сооружения и насосные станции
Общество

Дабы улучшить состояние водоснабжения в раках Региональной инвестпрограммы, осуществляются мероприятия по созданию проектно-сметной документации 3-х объектов, в том числе по обновлению и расширению очистных сооружений водоснабжения, ремонту насосных станций канализации № 1 и № 2 поселка Н. Сулак города Кизилюрт.

На собрании были обсуждены проблемные вопросы в подготовке требуемых документов для проектирования и финансирования строительства озвученных выше объектов.

Также была поднята тема открытия детсада в микрорайоне «Новый» города Кизилюрт. Подробнее материал можно прочитать тут.

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