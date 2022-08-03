Гусейнов в разные годы работал в управлении экономической безопасности и противодействия коррупции республиканского МВД, был заместителем руководителя Ленинского района Махачкалы, лидером управления ЖКХ Махачкалы. В прошлом Гусейнов занимал должность руководителя Управления делами Минстроительства РД.
Гусейнов Гусейн занял должность первого заместителя руководителя Агентства по предпринимательству и инвестициям РД
- Автор Дарья
- 03 августа, 2022. Среда 08:11
Соответствующее постановление подписал премьер-министр региона Абдулмуслим Абдулмуслимов, информирует телеграм-канал Правительства региона.
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