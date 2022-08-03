ЗАМАНА - Гусейнов Гусейн занял должность первого заместителя руководителя Агентства по предпринимательству и инвестициям РД

Гусейнов Гусейн занял должность первого заместителя руководителя Агентства по предпринимательству и инвестициям РД

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03 августа, 2022. Среда 08:11
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Гусейнов Гусейн занял должность первого заместителя руководителя Агентства по предпринимательству и инвестициям РД

Соответствующее постановление подписал премьер-министр региона Абдулмуслим Абдулмуслимов, информирует телеграм-канал Правительства региона.

Гусейнов Гусейн занял должность первого заместителя руководителя Агентства по предпринимательству и инвестициям РД
Общество

Гусейнов в разные годы работал в управлении экономической безопасности и противодействия коррупции республиканского МВД, был заместителем руководителя Ленинского района Махачкалы, лидером управления ЖКХ Махачкалы. В прошлом Гусейнов занимал должность руководителя Управления делами Минстроительства РД.

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