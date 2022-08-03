ЗАМАНА - Депутат Велиюлла Фаталиев занял пост руководителя Дербентского музея-заповедника

Депутат Велиюлла Фаталиев занял пост руководителя Дербентского музея-заповедника

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03 августа, 2022. Среда 00:05
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Депутат Велиюлла Фаталиев занял пост руководителя Дербентского музея-заповедника

Руководителем Дербентского государственного историко-архитектурного музея-заповедника стал Велиюлла Фаталиев. Об этом глава города Рустамбек Пирмагомедов объявил в своем телеграм-канале.

Депутат Велиюлла Фаталиев занял пост руководителя Дербентского музея-заповедника
Общество

Вчера, 2 августа, Пирмагомедов представил Фаталиева сотрудникам музея.

Велиюлла Фаталиев – депутат Народного собрания региона прошлого (6-го) и сегодняшнего (7-го) созывов.

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