Вчера, 2 августа, Пирмагомедов представил Фаталиева сотрудникам музея.
Велиюлла Фаталиев – депутат Народного собрания региона прошлого (6-го) и сегодняшнего (7-го) созывов.
Руководителем Дербентского государственного историко-архитектурного музея-заповедника стал Велиюлла Фаталиев. Об этом глава города Рустамбек Пирмагомедов объявил в своем телеграм-канале.
Вчера, 2 августа, Пирмагомедов представил Фаталиева сотрудникам музея.
Велиюлла Фаталиев – депутат Народного собрания региона прошлого (6-го) и сегодняшнего (7-го) созывов.
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