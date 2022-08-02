«Россети Северный Кавказ» напоминают дагестанцам о смертельной опасности нарушения охранных зон

«К сожалению, в регионе зарегистрированы случаи, когда люди проникали на объекты электросетевого комплекса с целью кражи и порчи оборудования. Например, в июне при внеочередном обходе высоковольтной линии электропередачи наши сотрудники выявили прострел изоляторов неизвестными лицами. Подобные действия привели к нарушению электроснабжения около 10 000 жителей Буйнакского района», – заявляет пресс-служба корпорации. Специалисты напоминают, что подобные действия не только нарушают закон, но способны привести к смертельному исходу. Преступники ставят под угрозу надежность работы электросетевого комплекса, испорченное оборудование может вызвать отключение электроэнергии в жилых домах и на социальных объектах: котельных, школах, больницах, детсадах.