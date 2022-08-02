ЗАМАНА - «Ростелеком» реализовал в Каспийске арт-проект в этническом стиле

«Ростелеком» реализовал в Каспийске арт-проект в этническом стиле

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02 августа, 2022. Вторник 13:37
riadagestan.ru|||
«Ростелеком» реализовал в Каспийске арт-проект в этническом стиле

29 июля ПАО «Ростелеком» организовал пресс-тур для дагестанских журналистов, в ходе которого продемонстрировал свой художественный проект в Каспийске.

«Ростелеком» реализовал в Каспийске арт-проект в этническом стиле
Общество

Проект «Арт-телеком» приурочили к Году культурного наследия народов РФ и Году образования в республике. Его задумка заключалась в том, чтобы преобразить распределительные шкафы, стоящие в центральной части города, в настоящие арт-объекты и привнести в них элементы традиции и культуры. На данный момент таких объектов по городу насчитывается 4, по таким адресам, как улица Орджоникидзе, 14, улица Хизроева, 15, улица Ленина, 3, улица Светская 12.

В основу оформления арт-объектов был выбран традиционный вид искусства, а именно дагестанский орнамент. Поэтому первым местом, куда отправились представители СМИ, стала небольшая и уютная этностудия, здесь мастерицы создают куклы ручной работы.  Стоит добавить, что аналогичные проекты ПАО «Ростелеком» реализует и в других субъектах России, но в них присутствуют иные концепции. 

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