«Ростелеком» реализовал в Каспийске арт-проект в этническом стиле

Проект «Арт-телеком» приурочили к Году культурного наследия народов РФ и Году образования в республике. Его задумка заключалась в том, чтобы преобразить распределительные шкафы, стоящие в центральной части города, в настоящие арт-объекты и привнести в них элементы традиции и культуры. На данный момент таких объектов по городу насчитывается 4, по таким адресам, как улица Орджоникидзе, 14, улица Хизроева, 15, улица Ленина, 3, улица Светская 12.

В основу оформления арт-объектов был выбран традиционный вид искусства, а именно дагестанский орнамент. Поэтому первым местом, куда отправились представители СМИ, стала небольшая и уютная этностудия, здесь мастерицы создают куклы ручной работы. Стоит добавить, что аналогичные проекты ПАО «Ростелеком» реализует и в других субъектах России, но в них присутствуют иные концепции.

