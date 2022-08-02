ЗАМАНА - Дагестанские школьники и студенты могут принять участие в акции «Мой выбор будущего»

Дагестанские школьники и студенты могут принять участие в акции «Мой выбор будущего»

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02 августа, 2022. Вторник 10:15
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Дагестанские школьники и студенты могут принять участие в акции «Мой выбор будущего»

В рамках профориентационного проекта «Билет в будущее» началась федеральная акция «Мой выбор будущего», организованная Фондом гуманитарных проектов, информирует пресс-служба министерства образования и науки Дагестана.

Дагестанские школьники и студенты могут принять участие в акции «Мой выбор будущего»
Общество

Принять участие в мероприятии могут подростки и студенты со всей России.

Для подачи заявки нужно сделать следующее: ⠀

1. Подготовить рассказ о том, какое влияние на участника оказал проект «Билет в будущее» и как помог определиться с выбором профиля или профессии. Объем материала не должен превышать 1000 печатных знаков.

2. Дополнить рассказ личным фото. Фотография должна быть сделана на нейтральном фоне (профессиональный поясной портрет) и прислано в формате JPEG (расширение – .jpg, .jpeg). Максимальное качество 5000-6000 пикселей. Размытые и некачественные фото не принимаются.

Тем, кому еще не исполнилось 18 лет, необходимо также прислать разрешение родителей на участие.

Свои истории нужно отправить до 15 августа текущего года на электронный адрес Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.. По итогам конкурса лучшие работы, отобранные организаторами и экспертами проекта «Билет в будущее», опубликуют на лучших рекламных носителях в Москве. ⠀

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