ЗАМАНА - В Кизилюрте стартовало восстановление родильного отделения после пожара

В Кизилюрте стартовало восстановление родильного отделения после пожара

Автор
02 августа, 2022. Вторник 00:06
|||
В Кизилюрте стартовало восстановление родильного отделения после пожара

Строители в Кизилюрте начали восстанавливать родильное отделение, которое сгорело в конце июня, информирует ТАСС, ссылаясь на пресс-службу городской администрации.

В Кизилюрте стартовало восстановление родильного отделения после пожара
Общество

"В Кизилюрте стартовало восстановление родильного отделения. Следуя заключению строительной экспертизы, пожар не повредил основные конструкции, а значит объект можно и необходимо возвращать к работе. Ремонт начался сразу после инцидента, все расходы с ликвидацией последствий огня осуществляются за счет фирмы подрядчика", — заявляет пресс-служба.

Отмечают, что специалисты уже очистили фасад от сгоревшего материала, взамен которого будет размещен огнеупорный керамогранит, активно идет восстановление кровли, а также проводятся внутренние отделочные работы.

Прочитано 32 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top