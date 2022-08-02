В Кизилюрте стартовало восстановление родильного отделения после пожара

Строители в Кизилюрте начали восстанавливать родильное отделение, которое сгорело в конце июня, информирует ТАСС, ссылаясь на пресс-службу городской администрации.

"В Кизилюрте стартовало восстановление родильного отделения. Следуя заключению строительной экспертизы, пожар не повредил основные конструкции, а значит объект можно и необходимо возвращать к работе. Ремонт начался сразу после инцидента, все расходы с ликвидацией последствий огня осуществляются за счет фирмы подрядчика", — заявляет пресс-служба.

Отмечают, что специалисты уже очистили фасад от сгоревшего материала, взамен которого будет размещен огнеупорный керамогранит, активно идет восстановление кровли, а также проводятся внутренние отделочные работы.