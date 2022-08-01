Около 80 км федеральных дорог в Дагестане расширят до 4-х полос

Автор Дарья |||

На подъездах к Махачкале и Дербенту увеличат дороги до 4-х полос. В общем в республике расширят около 80 км федеральных дорог в ближайшие 2 года. «Быстрыми темпами идет капремонт федеральной трассы Р-217 на отрезке Хасавюрт — Махачкала и на пути из Каспийска в Дербент.