До конца следующего года будут открыты отрезки трассы „Кавказ“ общей протяженностью 46 км. Данные участки трассы под городами Хасавюрт протяженностью 3 км и Избербаш протяженностью 14 км, отрезки Учкент — Коркмаскала (16 км) и Джемикент — Мамедкала (13 км). А в 2024-м движение по четырем полосам откроют на 31 км: от Эндирея до Старого Бавтугая (15 км) и на отрезке Каякент — Дружба (16 км)», — заявляют на портале федерального дорожного агентства. По сведениям ведомства, в прилегающих к федеральной дороге городах и селах благоустроят пешеходную зону, улучшат линии электроосвещения и разместят автобусные остановки.
Около 80 км федеральных дорог в Дагестане расширят до 4-х полос
- Автор Дарья
- 01 августа, 2022. Понедельник 16:50
На подъездах к Махачкале и Дербенту увеличат дороги до 4-х полос. В общем в республике расширят около 80 км федеральных дорог в ближайшие 2 года. «Быстрыми темпами идет капремонт федеральной трассы Р-217 на отрезке Хасавюрт — Махачкала и на пути из Каспийска в Дербент.
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