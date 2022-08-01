ЗАМАНА - Фестиваль «Андийская бурка» прошел в Ботлихском районе

Фестиваль «Андийская бурка» прошел в Ботлихском районе

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01 августа, 2022. Понедельник 13:48
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Фестиваль «Андийская бурка» прошел в Ботлихском районе

На берегу живописного озера Кезеной-Ам собрались творческие группы и исполнители народных песен из разных уголков нашего горного региона, дабы представить все богатство культурных традиций дагестанцев, информирует пресс-служба РДНТ Дагестана.

Фестиваль «Андийская бурка» прошел в Ботлихском районе
Общество

Фестиваль «Андийская бурка» – творческая площадка для фольклорных групп, исполнителей народных песен, гостей со всего Дагестана. В текущем году он объединил более 1500 человек.

Вдоль озера развернулись площадки 12 сел района. Здесь можно было увидеть старинные ремесла и предметы быта местных жителей: керамические кувшины, деревянные подносы, каменные и железные ручные мельницы, национальную одежду, платки, а также традиционную национальную кухню.

В фестивале принимали участие руководитель Ботлихского района Руслан Гамзатов, глава Минспорта региона Сажид Сажидов, лидер Ахвахского района Магомед Муртазалиев. Они поздравили всех собравшихся с праздником, пожелали мира и здоровья, а также подчеркнули необходимость сохранения традиций и культурных особенностей.

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