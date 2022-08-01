Принять участие в мероприятии могут дети от 13 до 16 лет, которые развивают ученическое самоуправление в своих школах.
До 7 августа необходимо отправить комплект заявочных документов на почту Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра., включающий:
1. Заявку с выполненным конкурсным заданием по форме в формате .docs;
2. Не более 5 копий дипломов, грамот, сертификатов и рекомендательных писем, подтверждающих достижения лидера в области ученического самоуправления и гражданской активности за 2020-2022 годы в формате .pdf или .jpeg;
3. Согласие на обработку и распространение персональных данных в формате .pdf или .jpeg;
4. Видеовизитку.
В теме письма нужно указать «Конкурс самоуправления».
Кроме того, следует изучить правила приема детей в МДЦ «Артек» (http://artek.org/informaciya-dlya-roditelyay/kak-polu..) и обязательные требования к состоянию здоровья участников и список медицинских противопоказаний (https://artek.org/informaciya-dlya-roditelyay/medicin..).
Победители будут выбраны не позднее 15 августа этого года.
Стоит заметить, что организатором конкурсного отбора в республике является Ресурсный центр РДШ Малой академии наук РД.