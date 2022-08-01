ЗАМАНА - Дагестанцы-лидеры ученического самоуправления приглашаются к участию во Всероссийском форуме «Территория Успеха»

Дагестанцы-лидеры ученического самоуправления приглашаются к участию во Всероссийском форуме «Территория Успеха»

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01 августа, 2022. Понедельник 13:22
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Дагестанцы-лидеры ученического самоуправления приглашаются к участию во Всероссийском форуме «Территория Успеха»

Всероссийский форум лидеров ученического самоуправления «Территория Успеха» пройдёт на площадке Международного детского центра «Артек» с 25-26 сентября по 15-16 октября 2022 года.

Дагестанцы-лидеры ученического самоуправления приглашаются к участию во Всероссийском форуме «Территория Успеха»
Общество

Принять участие в мероприятии могут дети от 13 до 16 лет, которые развивают ученическое самоуправление в своих школах.

До 7 августа необходимо отправить комплект заявочных документов на почту Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра., включающий: 

1. Заявку с выполненным конкурсным заданием по форме в формате .docs; 

2. Не более 5 копий дипломов, грамот, сертификатов и рекомендательных писем, подтверждающих достижения лидера в области ученического самоуправления и гражданской активности за 2020-2022 годы в формате .pdf или .jpeg; 

3. Согласие на обработку и распространение персональных данных в формате .pdf или .jpeg;

4. Видеовизитку.

В теме письма нужно указать «Конкурс самоуправления».

Кроме того, следует изучить правила приема детей в МДЦ «Артек» (http://artek.org/informaciya-dlya-roditelyay/kak-polu..) и обязательные требования к состоянию здоровья участников и список медицинских противопоказаний (https://artek.org/informaciya-dlya-roditelyay/medicin..). 

Победители будут выбраны не позднее 15 августа этого года.

Стоит заметить, что организатором конкурсного отбора в республике является Ресурсный центр РДШ Малой академии наук РД.

Подробнее о конкурсе.

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