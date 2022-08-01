Организатор и спонсор мероприятия Нариман Газалиев. Призовой фонд турнира составляет 150 000 рублей, в нем поучаствуют 10 футбольных команд из Чечни, а также городов и районов Дагестана.
В Ахтынском районе пройдет Открытый республиканский турнир по футболу памяти солдат, погибших в СВО
- Автор Дарья
- 01 августа, 2022. Понедельник 13:03
20 августа в Ахтынском районе проведут Открытый региональный турнир по футболу среди юношей 2009-2010 годов рождения, посвященный памяти солдат, отдавших жизнь при исполнении воинского долга в спецоперации на Украине.
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