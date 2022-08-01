В Ахтынском районе пройдет Открытый республиканский турнир по футболу памяти солдат, погибших в СВО

Автор Дарья |||

20 августа в Ахтынском районе проведут Открытый региональный турнир по футболу среди юношей 2009-2010 годов рождения, посвященный памяти солдат, отдавших жизнь при исполнении воинского долга в спецоперации на Украине.