ЗАМАНА - В Ахтынском районе пройдет Открытый республиканский турнир по футболу памяти солдат, погибших в СВО

В Ахтынском районе пройдет Открытый республиканский турнир по футболу памяти солдат, погибших в СВО

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01 августа, 2022. Понедельник 13:03
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В Ахтынском районе пройдет Открытый республиканский турнир по футболу памяти солдат, погибших в СВО

20 августа в Ахтынском районе проведут Открытый региональный турнир по футболу среди юношей 2009-2010 годов рождения, посвященный памяти солдат, отдавших жизнь при исполнении воинского долга в спецоперации на Украине.

В Ахтынском районе пройдет Открытый республиканский турнир по футболу памяти солдат, погибших в СВО
Общество

Организатор и спонсор мероприятия Нариман Газалиев. Призовой фонд турнира составляет 150 000 рублей, в нем поучаствуют 10 футбольных команд из Чечни, а также городов и районов Дагестана.

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